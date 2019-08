Ootamatu pööre: PSG on valmis Neymari laenule andma, kuid mitte Barcelonasse

Väidetavalt on PSG Neymarit laenule pakkunud Madridi Realile, Torino Juventusele ja Manchester Unitedile.

United on juba sellest võimalusest loobunud, sest Prantsusmaa meistermeeskond soovis, et inglased maksaks laenuperioodi jooksul lisaks Neymari palgale ka 20 miljonit eurot.

Juventuse ja Reali võimalus on aga endiselt õhus. Pole saladus, et PSG juhtidel on väga head suhted Reali presidendi Florentino Péreziga, kes on Neymarist huvitatud. Võimalik, et eitava vastuse annab aga Neymar, kes on avalikult teada andnud, et sooviks liituda oma eksklubi Barcelonaga.

Neymar on PSG-d esindanud alates 2017. aasta suvest, mil prantslased maksid tema eest Barcelonale maailmarekordilised 222 miljonit eurot. Brasiillase leping PSG-ga kehtib 2021/22 hooaja lõpuni.

Mullusel hooajal esindas Neymar PSG-d 28 mängus ning lõi 23 väravat ja andis 13 resultatiivset söötu.