OHOO! Valgevenes algas eile jalgpallihooaeg, pealtvaatajatega ja puha

Valgevene meistriliiga hooaja avamängus sai Energetik BGU meeskond 3:1 võidu Borissovi BATE üle. Mängule elasid kohapeal kaasa mitu tuhat fänni. Hilisemas mängus alistas Žodino võõrsil 1:0 Soligorski Šahtjori. Reedest pühapäevani on kavas veel kuus mängu.

Valgevene jalgpalliliidu presidendi Vladimir Bazanovi sõnul on nende riigis vaid 51 kinnitatud koroonajuhtumit ning ta ei näe põhjust, miks peaks hooaja algust edasi lükkama.

"Mis põhjusel me ei peaks sellega alustama? Kas meie riigis on välja kuulutatud eriolukord? Mingit kriisi ei ole. Seega me otsustasime alustada meistrivõistlustega plaanipäraselt. Täna," ütles Bazanov kohaliku vutiliidu kodulehel.

Ta lisas, et pealtvaatajatele ei seata mingeid piiranguid. "Jah, paljud mängud Euroopas on mängitud ilma pealtvaatajateta, kuid seal kogunesid staadionite ümber nii paljud fännid, et uste sulgemine osutus mõttetuks," lausus Bazanov.