Norra väravamasin Saksamaale siirdumisest: ma ei läinud sinna raha pärast

19-aastane Haaland kerkis üleminekuturu kuumimaks nimeks lõppenud sügisel, kui norralane kõmmutas RB Salzburgi särgis 22 kohtumisega 28 väravat. Dortmundis on imelaps jätkanud suurepärases hoos ning viie matšiga on tal ette näidata juba kaheksa tabamust.

"See ei vasta tõele. Need inimesed, kes sellest kirjutasid, peaksid mulle seda põhjendama," lükkas Haaland ümber kuulujutud, et tema üleminek oli ajendatud rahalistel põhjustel. "On üsna koomiline mind niimoodi sildistada. Kõik mulle läheval olevad inimesed teavad, et ma pole selline."

"Dortmund tekkis ühel hetkel plaanile ja mul oli hea tunne nende osas," rääkis norralane. "Lõpuks oli ülemineku protsess väga lihtne. Minul sellega palju pistmist isegi ei olnud. Eesmärk oli mulle lihtsalt parim sobilik klubi leida."

Haalandi agendiks on jalgpallimaailma üks tuntumaid agente, itaallane Mino Raiola. Lisaks Haalandile on mehe klientideks teiste hulgas ka Zlatan Ibrahimovic ja Paul Pogba. "Ta on parim agent turul. Raiola saab palju kriitikat, sest inimestele ei meeldi, et ta teeb oma klientide jaoks nii head tööd."