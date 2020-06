Norra naisjalgpallur sõlmis Nike`iga ajaloolise lepingu

24-aastase Hegerbergi kontraht USA gigandi Nike`iga kestab AFP andmetel vähemalt kümme aastat ning toob norralannale sisse üle miljoni euro.

Lyoni jalgpalliklubis mängiva ründaja agent Victor Bernard sõnas, et tegemist on ajaloolise lepinguga, sest varem pole naisjalgpalluritele nii kopsakat kontrahti pakutud. "See on Ada ja Nike`i poolt ilus koostöö ning naiste jalgpalli jaoks väga ajalooline leping," lausus Bernard.

Hegerberg lisas omalt poolt, et üritab koostöös Nike`iga naiste sporti rohkem esile tuua.

Norralanna pälvis 2018. aastal maailma parima jalgpalluri tiitli Ballon d'Or`i. Kuna mullu jäi ta erimeelsuste tõttu Norra jalgpalliliiduga MM-finaalturniirilt eemale, ei suutnud ta 2019. aastal sama saavutust korrata ning maailma parimaks nimetati ameeriklanna Megan Rapinoe.