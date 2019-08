Eesti jalgpallimeistril on praeguse süsteemi kohaselt tarvis alistada suvistes euromängudes kolm vastast, et jõuda „tõotatud maale”, Euroopa liiga alagrupiturniirile. Kaljul on üks võitudest olemas – see saadi Põhja-Makedoonia meistri Shkëndija üle. Veel on tarvis kaht ning loosiratas on olnud nõmmekate jaoks tohutult armuline: esmalt seisab nende teel ees Luksemburgi meister Dudelange, seejärel ootab ees paari Jerevani Ararat-Armenia – Thbilisi Saburtalo võitja. Kuigi Kalju poleks nimetatud vastaste vastu soosik, oleksid edasipääsuvõimalused siiski vägagi hoomatavad.