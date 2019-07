Neymarit vägistamises süüdistanud modell sattus ise uurimise alla

Kui esmaspäeval andis Sao Paulo politsei teada, et Neymari vastu algatatud juurdlus on asitõendite puuduse tõttu lõpetatud, siis täna selgus, et Brasiilia jalgpallurit vägistamises süüdistanud Trindade on ise uurimise alla sattunud.

"Kõik inimesed, kes esitavad politseile valeinformatsiooni, saavad karistada. Tema (Trindade) vastu on algatatud uurimine," kinnitas politsei pressiesindaja Albano de Paula Santos Marca Brasiilia meediale.



Politsei esialgne juurdlus viitas, et 26-aastane Trindade võis esitada valeinfot, sest tema avaldused olid väga vastuolulised.



Neymar on vägistamist eitanud ja teatanud, et ta langes väljapressimise ohvriks.