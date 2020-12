Neymari vigastanud jalgpallur ja tema pereliikmed on saanud tapmisähvardusi

Mendes tegi Neymari hüppeliigesele liiga mängu kaheksandal lisaminutil. Brasiillasele määrati vea eest ka punane kaart.

Lyoni mängija postitas mängu järel sotsiaalmeediasse video, kus ta palus Neymari ees vabandust ning sõnas, et ei vigastanud teda meelega.

Kelly Mendes avaldas sel nädalal, et nad on mängu järel hakanud saama tapmisähvardusi. "Sinu poiss-sõbra tegude eest... kui midagi peaks Neymariga juhtuma, siis sa maksad selle eest enda eluga. Sina ja sinu perekond, üks haaval," kõlas üks sõnum, mille brasiillanna CNEWS-ile ette luges.

Olukorda on kommenteerinud ka Lyoni peatreener Rudi Garcia. "Thiagole on saadetud mitmeid tapmisähvardusi, kuid seda ei tohiks juhtuda. Tänapäeval lubatakse endale liiga lihtsasti kellegi solvamist ja kohutavate asjade ütlemist. Mendes sai Pariisis punase kaardi. Mulle ei meeldi kära selle ümber. Mendes ründas palli, tal lihtsalt ei vedanud, et Neymari jalg jäi tema alla kinni," sõnas prantslane.

Neymar käis esmaspäeval uuringutel, kus selgus, et ründeäss tõsisemaid vigastusi ei saanud. Parimal juhul võib Neymar platsile naasta juba sel pühapäeval, kui PSG kohtub Lille'ga.