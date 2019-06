Neymari isa kaitses poja kavalat lüket: pigem läheksime kohtu alla süüdistusega internetikuriteos kui vägistamises

Neymari poolt Instagramis avaldatud materjalidel (mis on praeguseks Instagrami poolt maha võetud) oli muuhulgas näha neiu tsenseeritud alastipilte, kuid Brasiilia seaduste järgi ootab jalgpallurit ilmselt selle eest veel üks kohtuasi, sest taoliste materjalide avalikustamine teise poole nõusolekuta on keelatud. Neymari isa sõnul ei olnud pojal aga valikut, sest maine vajas kaitsmist.

"Pidime kiiresti reageerima. Eelistaksin iga kell kohtusse minna internetikuriteo eest, mitte süüdistusega vägistamises," sõnas Neymar seenior Brasiilia telekanalile.

Avaldatud sõnumivahetusest nähtub, et naine oli pärast väidetava vägistamise kuupäeva (15. mai) Neymari suhtes endiselt väga positiivselt meelestatud, ütles, et talle meeldis see õhtu ning ta tahaks mehega veel kohtuda.