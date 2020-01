Neymar soovibki Barcelonasse naasta: otsin sel aastal uusi väljakutseid

Madis Kalvet reporter RUS 4

Neymar. Foto: GONZALO FUENTES, Reuters/Scanpix

PSG jalgpalliklubi tähtründaja Neymar andis teada, et ta soovib 2020. aastal otsida jalgpallialaselt uusi väljakutseid. Rahvusvahelise meedia teatel oli see taaskord järjekordne vihje selles suunas, et brasiillasel on soov naasta FC Barcelonasse.