Neymar pole ainus: samuti Barcelonasse ihkav Griezmann jättis ka treeningule ilmumata

28-aastane prantslane teatas juba mais, et on lahkumas Atleticost. Kõigi eelduste kohaselt on maailmameister siirdumas FC Barcelona ridadesse, kuid viimasel ajal on Griezmanni klubivahetus ohtu sattunud.

Nimelt häiris Atleticot, et kui prantslane teatas lahkumissoovist mais, siis pidas läbirääkimisi Barcelonaga pidas ta juba veebruaris ning märtsis sõlmiti ka omavahel kokkulepe. BBC andmetel lükkaski sellise käitumise peale solvunud Madridi klubi Kataloonia hiiu pakkumise tagasi ja käskis Griezmannil treeningettevalmistusteks kohale ilmuda.

Prantslane seda aga ei teinud ja nüüd ähvardab Atletico mängumeest distsiplinaarkaristusega. Pole veel teada, missugune karistus Griezmanni ees ootab.

Griezmann pole ainus Barcelonaga seostatud mängija, kes praeguse koduklubiga suhteid pingeliseks tegemas on. Nimelt avalikustas Prantsusmaa jalgpallimeister Pariisi Saint-Germain, et Brasiilia vutitäht Neymar ei ilmunud nende esmaspäevasel avatreeningule.

"Pariisi Saint-Germain teatab, et Neymar Jr ei ilmunud kokkulepitud ajaks ja kohaks meie treeningkogunemisele. See oli meiega kooskõlastamata. Klubi kahetseb tekkinud olukorda ja võtab tarvitusele vastavad meetmed," seisis PSG pressiavalduses. Brasiillane pole ise varjanud, et soovib Barcelonasse naasta.