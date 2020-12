Neymar lahkus PSG kaotusmängus väljakult kanderaamil

PSG kodustaadionil Parc des Princes'il olid juba kõik väravad löödud - täpsemalt ainult üks -, kui Lyoni poolkaitsja Thiago Mendes Brasiilia superstaarile tehtud vea eest kaheksandal üleminutil punase kaardi sai.

Neymar karjus valust ning hoidis kinni oma hüppeliigesest. Oma jalgel ta väljakult lahkuda ei suutnud. PSG peatreener Thomas Tuchel teatas hiljem, et brasiillasele tehakse esmaspäeval vigastuse tõsiduse selgitamiseks uuringud.

"Ta on füsioterapeudi ja arstide hoole all. Me peame ootama homseid uuringuid," ütles Tuchel telekanalile Telefoot.

Kaotus, mille pariislastele kinkis Zimbabwe ründaja Tino Kadewere 35. minuti värav, kukutas PSG liigatabelis kolmandaks. Neist 14 mängu peale puntki rohkem teeninud Lyon on teine, liigat juhib sama punktisummaga Lille, kes alistas mõned tunnid varem 2:1 Bordeaux'.

Standings provided by SofaScore LiveScore