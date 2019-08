Neymar jätkab protesteerimist, kuid PSG jonnib ka vastu

Hispaania väljaande SPORT teatel andis Neymar juba PSG-le teada, et nende eest ei mängi ta enam kunagi. Samal ajal üritab PSG aga brasiillasega kokkuleppele saada ning soovib teda veel üheks hooajaks endale jätta.

Neymar soovib väidete kohaselt naasta Barcelonasse ning enda tahtmise saamise nimel on ta asunud protestima. Sel suvel ei ole ta seetõttu veel kordagi PSG eest väljakule jooksnud. Lisaks on ta nüüdseks treenimas ka ülejäänud meeskonnast eraldi.

PSG leerist on mitmel korral teada antud, et nad on valmis Neymarist loobuma, kui neile tehakse nõutud pakkumine.

Seni on Barcelona olnud nõus pakkuma raha ning lisama tehingusse mõned mängijad. PSG tahab aga ainult raha. PSG soovib 27-aastase brasiillase eest teenida vähemalt 180 miljonit eurot. Kaks aastat tagasi maksid nad ise Neymari eest 222 miljonit eurot.

PSG omanik Nasser Al-Khelaifi ning Barcelona president Josep Bartomeu kohtuvad omavahel väidetavalt 15. augustil Liverpoolis.