Neymar jääb ikkagi paika? Brasiilia staar on PSG-ga parematel tingimustel lepingut pikendamas

Madis Kalvet reporter RUS 3

Kylian Mbappe ja Neymar on väidetavalt mõlemad Madridi Reali radaril. Foto: Marko Djurica, Reuters/Scanpix

2017. aasta suvel suure müra ja käraga FC Barcelonast 222 miljoni euro eest PSG ridadesse siirdunud Neymari kohta on pidevalt räägitud, et mees liigub peagi Hispaania kõrgliigasse tagasi. Eelkõige on teda seostatud Madridi Realiga.