Neymar ja Ronaldo vahetavad klubisid? Juventus ja PSG otsivad olukorrast väljapääsu

Itaalia meedias on hakatud nüüd kirjutama, et Juventus loodab teha vahetustehingut PSG-ga ja seda juba 2021. aasta suvel. Tuttomercatoweb teatab, et Juventus on sihikule võtnud PSG tähe Neymari, kelle kontraht prantslastega lõppeb samuti 2022. aastal.

Itaallased täpsustavad, et Ronaldo ei soovi kindlasti Juventusega lepingut pikendada, kuid PSG ja Neymar on astunud selles vallas läbirääkimistesse.

PSG spordidirektor Leonardo tunnistas teisipäeval PSG TV-le antud intervjuus, et nemad on Ronaldo palkamisest huvitatud. „Kes suudavad teda osta? Need on ainult loetud klubid. PSG kuulub nende tiimide sekka. Lõpuks sõltub kõik võimalustest. Meil on üleminekuturul omad eesmärgid, kuid võime korda saata ka midagi suurt,“ sõnas Leonardo.