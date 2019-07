Neymar ilmus nädalase hilinemisega PSG treeningule

Neymari on viimastel päevadel seostatud naasmisega endisesse koduklubisse FC Barcelonasse. Brasiillasest ründaja teatas hiljuti meedia vahendusel, et tema parim jalgpallialane mälestus on Kataloonia klubi võit PSG üle, kui ta veel Hispaanias mängis.

Pärast Brasiilias toimunud Lõuna-Ameerika karikaturniiri (Copa America) jäi Neymar kodumaale ja osales seal heategevuslikus viis-viie vastu matšis, mille korraldas tema enda loodud fond Neymar Institute. PSG, kes aga meest treeningule ootas, teatas eelmisel nädalal, et võtab klubi korraldusi eirava Neymari suhtes kasutusele "vajalikud meetmed".

27-aastane Neymar, kes 2017. aastal 222 miljoniga Barcelonast PSG-sse osteti, pole oma sõnavõttude kohaselt Pariisi klubiga just kõige soojemates suhetes. Spordikanal Oh My Goal küsis hiljuti Neymarilt tema parima mälestuse kohta, mille peale mängija härdusega 2017. aasta Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumist meenutas. Avamängu 0:4 kaotanud Barcelona võitis tolle mängu Camp Nou staadionil 6:1 ja pääses 6:5 koondvõiduga veerandfinaali, kus kaotati 0:3 Torino Juventusele.