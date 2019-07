Neymar ei ilmunud PSG treeningule, klubi ähvardab brasiillast karistusega

Kuigi Neymar taastub endiselt vigastusest, mis jättis ta eemale ka Brasiilia koondise võiduga lõppenud Copa Americalt, pidanuks ta täna Pariisis oma meeskonnakaaslastega ühinema.

"Paris Saint-Germain teatab, et Neymar Jr ei ilmunud kokkulepitud ajaks ja kohaks meie treeningkogunemisele. See oli meiega kooskõlastamata. Klubi kahetseb tekkinud olukorda ja võtab tarvitusele vastavad meetmed," seisab PSG pressiavalduses.

Varem on nii Hispaania kui Prantsuse meedias spekuleeritud, et Neymar võib suvel PSG-le survet avaldada, et nad laseks tal klubi vahetada. Brasiillane pole varjanud, et soovib taasliituda oma eksklubi FC Barcelonaga.