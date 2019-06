Napoli meelitab Madridi Reali superstaari Diego Maradona legendaarse numbriga

Maradona saavutused Napolis olid niivõrd säravad, et tema särginumber 10 külmutati ja seejärel ei ole Napolis keegi nr 10 kanda saanud. Nüüd plaanib meeskond aga taas antud numbri kasutusele võtta, et meelitada enda ridadesse Madridi Reali staar James Rodriguez.

Hispaania väljaanne AS kirjutab, et Napoli on ründavast poolkaitsjast ääretult huvitatud ja nad panevad kokku pakkumsit, mis sobiks nii Realile kui ka Rodriguezele. Osa plaanist on ka Maradona legendaarne särginumber 10.

Rodriguez liitus Realiga pärast edukat 2014. aasta MM-i. Kaks vimast hooaega veetis ta aga laenulepingu alusel Müncheni Bayernis. Reali peatreener Zinedine Zidane on andnud aga mõista, et Realis kolumbialasel kohta ei ole ning nii otsib mängumees ka ise uusi väljakutseid.

Real tahab Rodrigueze eest saada vähemalt 50 miljonit eurot. Napoli sooviks ideaalis aga laenulepingut. Napoli omanik Aurelio De Laurentiis pidi samal ajal tegema juba suurejoonelisi plaane Rodrigueze esitlemiseks fännidele. Mehe visiooni kohaselt peaks kolumbialasest saama Napolis tõeline globaalne superstaar.