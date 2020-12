Napoli jalgpalliklubi nimetas staadioni Diego Maradona järgi ümber

Varasemalt kandis Napoli koduväljak nime Stadio San Paolo.

Jalgpalliklubi omanik Aurelio de Laurentiis tuli ettepanekuga välja juba pärast Maradona surma, kes lahkus siitilmast 25. novembril 60-aastaselt südamerikke tõttu. Nüüd võttis kohalik linnavalitsus ettepaneku vastu.

Argentiinlane mängis Napolis aastatel 1984-1991. Just Maradona vedamisel tuli klubi 1987. ja 1990. aastal Itaalia meistriks. Need on tänase päevani ainsad kaks Serie A tiitlit, mis Napoli võitnud on. Maradona sai Napoli särgis aastate jooksul kirja 188 mängu ning 81 väravat.