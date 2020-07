Napi võidu saanud Barcelona jäi La Ligas veel ellu

Kohtumise ainsa tabamuse autoriks oli 15. minutil Arturo Vidal, väravasöödu andis Lionel Messi.

Meistritiitli saatus on endiselt Madridi Reali käes, aga tänu võidule pole Barcelona lootused veel kadunud.

Real on 35 mänguga teeninud 80 punkti, Barcelona saldo on 36 mängu ja 79 punkti. Realil on seega pidada jäänud kolm ja Barcelonal kaks kohtumist.

Palju võib selguda juba esmaspäeval. Real kohtub võõrsil Granadaga, kes hoiab tabelis üheksandat positsiooni.

La Liga tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore