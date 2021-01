Nädalaga kahest karikasarjast välja langenud Zinedine Zidane'i töökoht ohus pole

Lisaajale läinud kohtumises jäi Alcoyano 110. minutil arvulisse vähemusse, sest teise kollase kaardi teenis Ramon Lopez. Vaatamata sellele jäi viimane sõna võõrustajatele. Viis minutit enne lisaaja lõppu pääses Alcoyano kiirrünnakusse, mille vormistas väravaks Juanan Casanova. Casanova tabamus osutuski kohtumises otsustavaks.

Tasub mainida, et Realil polnud väljakul sugugi kehvad mehed. Algkoosseisu kuulusid näiteks Junior Vinicius, Marcelo, Isco ja Casemiro. Teisel pool- ja lisaajal sekkusid pingilt Karim Benzema, Eden Hazard ja Toni Kroos, kuid vajalikku muutust nad mängu tuua ei suutnud.

Tegu oli viimase nädala jooksul juba teise korraga, mil peatreener Zinedine Zidane'i hoolealused karikasarjas konkurentsist langesid. Alles möödunud neljapäeval kaotas Real Hispaania superkarikasarja poolfinaalis 1:2 Bilbao Athleticule. Ka kohalikus kõrgliigas tehti viimati 0:0 viik Osasunaga. Üldse on klubi viimasest viiest mängust võitnud vaid ühe.

Madridi Reali suguse klubi puhul pole palju vaja, et küsimärgid peatreeneri tuleviku osas taas kerkiksid. "Kui me kaotame, siis tekivad alati jutud. Mina vastutan ning mis iganes peab juhtuma, see ka juhtub," rääkis Zidane mängujärgsel pressikonverentsil. "Mina olen väga rahulik. Mängijad tahtsid võita mängu, kuid alati ei lähe nii. Väravavaht tegi kaks või kolm tõrjet, mille tõttu me ei suutnud teist väravat lüüa. Pean aga võtma vastutuse enda peale, sest oleme karikasarjast väljas."

Maineka jalgpalliportaali Goal.com andmetel Zidane'i töökoht siiski ohus pole. Sarnase informatsiooniga tuli välja ka hispaanlaste Marca. Goal.com-i teatel usaldab tippklubi juhatus jätkuvalt teenekat treenerit. Üheks põhjuseks on tänulikkus kõige eest, mida Zidane on nii treenerina kui mängijana klubis saavutanud.

Lisaks tähendaks Zidane'i lahtilaskmine, et keerulises olukorras peaks klubi vähemalt uue peatreeneri leidmiseni üle võtma ründelegend Raul, kes on praegu Reali duubelmeeskonna loots. Esindusmeeskonna tasemel pole hispaanlane aga veel peatreenerina tegutsenud. Marca andmetel plaanib Reali juhatus peatreeneri tuleviku peale mõelda hooaja lõpus.