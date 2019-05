Müncheni Bayernist lahkuv Franck Ribery tahab veel tippjalgpalli mängida

2007. aastal Bayerniga liitunud Ribery teatas hiljuti, et tema mängid saavad Bayernis mängitud. Siiski lisas ta nüüd, et jalgpalli ta veel jätta ei taha.

„Mul on tulevikuks mitu pakkumist. Siiski on veel vara öelda, mis järgmisel hooajal saama hakkab,“ rääkis Ribery Münchenis toimunud pressikonverentsil. „Kindlasti kavatsen ma mängida. Mängin veel ühe või kaks hooaega. Seejärel naaseb jäädavalt Münchenisse,“ märkis ta, et tema sihiks on asuda Bayernis tööle mõnel sobival ametikohal.

Uue võimaliku tööandja kohta Ribery siiski vihjeid ei andnud. Prantslane on Saksamaa klubi ridades võitnud 21 tiitlit. Kui Bayern kroonitakse ka tänavu Saksamaa meistriks, siis on ta Bundesliga võitnud kokku üheksal korral ning tegemist oleks absoluutse rekordiga.

2007. aastal Marseille'ist Saksamaale kolinud Ribery on Bayerni eest pidanud 422 mängu ja löönud 123 väravat.

Lisaks Riberyle lahkub suvel Bayernist ka 35-aastane Hollandi legend Arjen Robben, kes liitus klubiga 2009. aastal Madridi Realist.