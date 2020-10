Müncheni Bayerni tähtmängija lükkas klubi uue lepingu tagasi, mehe vastu tunnevad huvi Hispaania suurklubid

Austria koondislase praegune kontraht kestab järgmise aasta suveni. Bildi andmetel pakkus Bayern Alabale uut lepingut, mis tooks austerlasele sisse 11 miljonit eurot aastas.

Alaba ei soovinud aga Bayerni lepingule alla kirjutada. Väidetavaks põhjuseks peetakse asjaolu, et mehe vastu tunnevad suurt huvi nii Madridi Real kui FC Barcelona. Alaba on mitmekülgne jalgpallur, kes on aastate jooksul mänginud nii poolkaitses kui kaitses erinevatel positsioonidel. Peamiselt tegutseb Alaba siiski vasakkaitsjana.

Marca teatel nähakse Madridi Realis mehes asendust kogenud Marcelole (32), kes on vaikselt lähenemas karjääri lõpule. FC Barcelona otsib samuti kaitsesse täiendust juurde.

Alaba on Müncheni Bayerni ridadesse kuulunud alates 2008. aastast. Ta on tulnud Bayerniga üheksakordseks Saksamaa meistriks ning triumfeerinud viiel korral kohalikus karikasarjas. Kahel korral on Alaba Bayerni särgis tulnud ka Meistrite Liiga võitjaks.