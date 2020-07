Müncheni Bayerni staar lahkub klubist

Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidzic pidas 29-aastase hispaanlasega läbirääkimisi ning proovis veenda Thiagot Saksamaal jätkama. Kuigi mängumehel on Bayerniga kehtiv leping veel järgmise aasta suveni, teatas ta, et soovib klubist lahkuda.

"Hasanil olid temaga väga produktiivsed läbirääkimised," rääkis Rummenigge Sky Sportsile. "Vahepeal juba tundus, et saame uue lepingu sõlmitud, kuid siis ta teatas, et otsib uusi väljakutseid."

"Peame seda aktspteerima. Meil on temaga veel kehtiv leping, aga kui ta jõuab mõne klubiga kokkuleppele ning nad on nõus kindla summa maksma, siis nii on," jätkas Rummenigge, kes ei soovinud avalikustada, kui suurt summat nad hispaanlase eest küsivad.

Rahvusvahelises meedias on Thiagot peamiselt seostatud valitseva Inglismaa meistri Liverpooliga. 2013. aastal Bayerniga liitunud Thiago on tulnud seitsmekordseks Saksamaa meistriks ning neljal korral kohalikuks karikasarja võitjaks.