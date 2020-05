Müncheni Bayerni peatreener püstitas klubi viimase 55 aasta rekordi

Hansi Flick (vasakul). Foto: Imago Sport/Scanpix

Müncheni Bayerni jalgpallivõistkonna peatreeneri Hansi Flicki karjäär on Saksamaa suurklubi eesotsas saanud suurepärase alguse, tema käe all on Bayern kõikide sarjade peale võitnud esimesest 25 mängust 22. Eile alistati Bundesligas Düsseldorfi Fortuna 5:0.