Müncheni Bayerni juht on pretsedenditus otsuses pettunud: see pole Lewandowski suhtes aus

France Football tõi põhjusena välja koroonaviiruse pandeemia, mis pani erinevad liigad ja klubid ebavõrdsetesse tingimustesse. Maineka auhinna üheks peamiseks favoriidiks peeti tänavu Bayerni ründetähte Robert Lewandowski, kes on senise 43 kohtumisega löönud koguni 51 väravat.

"Usun, et Lewandowski on tegemas karjääri parimat hooaega," rääkis Bayerni juht Rummenigge portaali Goal.com vahendusel. "Paraku France Football tühistas tänavuse auhinna, mille üle me pole väga õnnelikud. Lõppude lõpuks see pole eriti aus, mitte ainult Bayerni, vaid ka Lewandowski suhtes, kes oleks võinud võita."

"On väga oluline, et hooajal, kus kõik liigad peale Prantsusmaa oma mängitakse lõpuni, antakse Ballon d'Or välja maailma parimale jalgpallurile," rääkis jalgpallurina Bayerni särgiks kahekordseks Saksamaa meistriks tulnud Rummenigge. "Loomulikult usun, et Robertil oli hea võimalus võita see esimest korda enda karjääris."

Lewandowski ja Bayerni jaoks pole veel tänavune hooaeg läbi. Valitsev Saksamaa meister on võistlustules Meistrite Liigas, kus kaheksandikfinaali avakohtumises alistati Londoni Chelsea 3:0. Korduskohtumine on kavas 8. augustil.