Müncheni Bayern tegi peatreeneri osas esimese suure otsuse

54-aastane Flick nimetati Bayerni ajutiseks juhendajaks 3. novembril pärast senise peatreeneri Niko Kovaci vallandamist. Tema käe all on Bayern võitnud kaks mängu, sealhulgas ka eelmisel nädalavahetusel lähirivaali Dortmundi Borussiat 4:0.

"Tal (Flick) on muljatavaldavad mõtted treeninguteks ja taktikaks. Ta saab mängijatega suurepäraselt läbi. Ütlen täie kindlusega: me usaldame Hansi Flicki," teatas Rummenigge, kinnitades samas, et uut peatreenerit ei tule kindlasti enne talvepuhkust.

Tiitlikaitsja Bayern jagab Bundesligas 11 vooru järel 21 punktiga 2.-4. kohta, jäädes liider Mönchengladbachi Borussiast maha nelja silmaga. Üllatusliidriga minnakse vastamisi 7. detsembril võõrsil.