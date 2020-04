Müncheni Bayern pikendas peatreeneriga lepingut 2023. aasta suveni

55-aastane Flick tõusis peatreeneriks eelmise aasta novembrikuus, kui Bayern vallandas senise juhendaja Niko Kovači. Toona teatati, et sakslane juhendab meeskonda vähemalt kuni tänavuse hooaja lõpuni.

Bayerni boss Karl-Heinz Rummenigge teatas, et kogu juhtkond toetas peatreenerile uue lepingu pakkumist. "FC Bayern on Hansi Flicki tööga väga rahul. Meeskond on tema käe all kenasti edasi arenenud, tiim mängib atraktiivset jalgpalli ning see kajastub ka heades tulemustes," kommenteeris Rummenigge klubi kodulehekülje vahendusel.

Bayerni abitreeneriks oli Flick saanud mullu juulikuus, kui vastava ettepaneku tegi talle Kovač.

Aastatel 2006–2014 töötas Flick Saksamaa koondise abitreenerina. Pärast seda oli ta kuni 2017. aasta jaanuarini Saksamaa jalgpalliliidu spordidirektoriks.

Bayern juhtis Bundesliga katkestamise hetkeks Saksamaa meistriliigat nelja punktiga Dortmundi Borussia ees.