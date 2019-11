Müncheni Bayern pidi koduväljakul kaotust tunnistama, Bundesliga sai uue liidri

Bundesliga uueks liidriks kerkis RB Leipzig, kes alistas põnevuskohtumises 3:2 Paderborni. Leipzig juhtis juba 26. minutiks 3:0, kuid teisel poolajal lasti mängu tagasi tulla. Kolmanda väravani Paderborni siiski enam ei jõudnud ning Leipzig sai edukale nädalale ilusa punkti panna. Nimelt tegi Leipzig nädala keskel Meistrite Liigas 2:2 viigi Lissaboni Benficaga, millega kindlustati esmakordselt klubi ajaloos pääs kaheksandikfinaali.

Leipzigil on liidrina kirjas 27 punkti. Mönchengladbachi Borussia jääb kahe silma kaugusele, aga neil on ka üks mäng varuks. Kolmandat kohta hoiab Schalke (25), neljas on Bayern (24).