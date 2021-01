Müncheni Bayern lõpetas kaotusteseeria

Bayern asus koduväljakul juhtima juba 7. minutil. Skoori tegi loomulikult poolakast ründetuus Robert Lewandowski. 62. minutil suutis Nils Petersen tuua tabloole viiginumbrid. Viimane sõna jäi aga Bayernile ning 74. minutil vormistas Thomas Müller Müncheni klubi 2:1 võidunumbrid.

Turniiritabelis on Bayern 16. vooru järel 36 silmaga liidriks. Bayerni kõik lähimad jälitajad kaotasid lõppenud voorus aga punkte. Nii on RB Leipzig teine 32 silmaga. Kolmandat kohta jagavad Leverkuseni Bayer ja Dortmundi Borussia 29 silmaga. Esineliku kannule on tõusnud Berliini Union 28 punktiga.

