Müncheni Bayern loobus talendika sakslase jahtimisest

Manchester Cityle ääreründaja Sane eest ligi 45 miljonit naela maksnud Müncheni Bayernit seostati ka Havertzi palkamisega. Hoeness kinnitas aga nüüd, et nemad Leverkuseni Bayeri mängijat ei jahi.

"Olen kindel, et pärast Sanet ühtegi suurt üleminekut ei tule," sõnas endine Bayerni mängumees. "Sellel pole midagi pistmist Havertzi kvaliteediga. Peame kõik teda väga heaks mängijaks, aga koroona ajastul ma ei kujuta pärast üht 50 miljonilist ostu ette, et teeksime veel mõne 70-80 miljonilise ostu, kui me just mängijate müümisega raha ei teeni."

Mulluse hooajaga end tippklubide huviorbiiti mänginud Havertzit seostatakse peamiselt Londoni Chelseaga. Huvi on teiste hulgas tundnud veel Madridi Real, Torino Juventus ja Manchester United, kuid Chelsea on ainus klubi, kes väidetavalt nõus maksma Leverkusenile 80 miljonit eurot, mida nad sakslase eest küsivad.

Havertz sai lõppenud hooajal Leverkuseni särgis kõigi sarjade peale kirja 43 kohtumisega 17 väravat ja üheksa resultatiivset söötu.