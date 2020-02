"Loomulikult seostab ajakirjandus mitmeid nimesid meiega," rääkis klubi president Herbet Hainer. "Ronaldo on aga meie jaoks liiga vana."

35-aastane portugallane on tänavu Juventuse ridades olnud taas suurepärases hoos. 19 mänguga on tal kirjas Itaalia kõrgliigas kirjas 19 tabamust. Meistrite Liigas on ta võrku sahistanud kahel korral.

Juventus hoiab Itaalia meistriliigas esimest positsiooni, edestades kolme silamga Milano Interit. UEFA Meistrite Liigas on jõutud kaheksandikfinaali, kus vastaseks prantslaste Lyon.