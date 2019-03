Mourinho uus tulemine? Madridi Reali president võttis kuulsa treeneriga juba ühendust

Real kaotas eile koduväljakul Amsterdami Ajaxile koguni 1:4 ega pääsenud Meistrite liigas veerandfinaali. Ka La Ligas läheb Madridi tippklubil kehvasti, sest ollakse alles kolmandal kohal.

"Ma olen täiesti veendunud, et Mourinho on presidsendi esimene valik. Temaga võeti juba eelmisel nädalal ühendust," rääkis Calderon Sky Sportsile.

"Kui Zinedine Zidane lahkus eelmisel suvel, oli Mourinho Manchester Unitedis ning ta ütles, et hetkel pole õige aeg tagasitulekuks, kuid nüüd on Mourinho vaba. Tõenäosus, et ta on uuel hooajal Reali eesotsas, on päris suur," märkis Calderon.

Ekspresident lisas, et Mourinho olevat ainus treener, keda Reali praegune boss Florentino Pérez tõeliselt austab.