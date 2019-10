Mourinho õpib juba saksa keelt. Järjekordne tippklubi ootab?

Madis Kalvet reporter RUS

Jose Mourinho. Foto: Tiziana Fabi, AFP/Scanpix

Jose Mourinho on treenerina tulnud nii Inglismaa, Hispaania, Itaalia kui ka Portugali meistriks. Lisaks on ta kahe erineva klubiga võitnud Meistrite liiga ja kahe erineva tiimiga Euroopa liiga. Nüüd on väidetavalt aeg küps, et vallutada Saksamaa Bundesliga.