Mohamed Salah sai kutse Egiptuse olümpiakoondisse

Egiptuse U23 vanuserühma jalgpallikoondise peatreener Shawky Gharib kinnitas, et Salah on kutsutud Tokyo olümpiakoondisse.

Lisaks tahab Egiptus võtta täiskasvanud mängijatest Tokyosse kaasa Al Ahly klubi esiväravavahi Mohamed El Shenawy ja veel ühe väravavahi.

"Mohamed Salah on hetkel üks maailma väljapaistvamaid jalgpallureid ja see, et me kutsume ta olümpiakoondisse, on täiesti loomulik. Alustame Liverpooliga ametlikke läbirääkimisi pärast rahvusvaheliste mängude pausi märtsis," sõnas Gharib kodumaa meediale.

Olümpial mängivad teatavasti riikide U23 vanuserühma koondised, kuhu saab iga võistkond lisada kolm täiskasvanud jalgpallurit.

Kui Salah kavatseb 23. juulist kuni 8. augustini peetaval olümpiaturniiril mängida ja kui Tokyo olümpia ikka toimub, peab Liverpool uut hooaega alustama ilma oma staarmängijata.