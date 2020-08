Missugune rahaline tähendus on Lionel Messil? Kas tegelikult käib salajane kokkumäng?

Lionel Messi võimaliku klubivahetuse rindelt tuleb uudiseid päevast päeva ja hulganisti. Eelmise nädalaga sai teatavaks, et Messi ei ilmunud nõutud ajal Barcelona hooajaeelsele kogunemisele. Peale selle teatas La Liga, et leping ei luba tal ikkagi tasuta lahkuda. Selgub, et kaotada on nii Barcelonal, kogu Hispaania liigal kui ka Messil endal. Ent kui asja teistpidi vaadata, siis on võita nii Barcelonal, Messil kui ka tema uuel tööandjal. Avalikkuse ees on saagat seni käsitletud Messi lahkumissoovina. Asjaga lähedalt kokku puutuvad allikad kinnitavad, et tegelikult surub Barcelona klubi ise Messit jõuga võistkonnast välja.