Milano Inter tõusis Serie A-s liidrikohale

Võõrsil mänginud Interi väravad lõid Nicolo Barella ja Ivan Perisic. Sihile jõudis ka Romelu Lukaku, kuid tema väravat suluseisu tõttu ei loetud.



Distsiplinaarkaristust kandnud peatreener Antonio Conte Interit väljaku kõrvalt juhendada ei saanud.

"Polnud sugugi lihtne, kuna mängisime alles kolm päeva tagasi, kuid lõime palju väravavõimalusi ja meie ründajad näitasid head koostööd," jäi Contet asendanud abitreener Cristian Stellini meeskonna esitusega rahule.

Interil on 21 mänguga kogutud 47 punkti, ühe kohtumise vähem pidanud AC Milanil ja AS Romal on vastavalt 46 ja 40 silma. Torino Juventus on kahe vähempeetud mängu juures 39 punktiga neljas.

Juventus võõrustab täna õhtul Romat, Milan võtab pühapäeval vastu tabeli punase laterna Crotone.

Inter mängib järgmisel nädalavahetusel Lazioga ja 21. veebruaril suures derbis AC Milaniga.

