Milani spordidirektor võttis sõna ülemusega tülli läinud Zlatan Ibrahimovici tuleviku osas

Jaanuaris Milaniga taasliitunud Ibrahimovici leping klubiga kestab käimasoleva hooaja lõpuni, kuid soovi korral on võimalus lepingut veel aasta võrra pikendada. Rahvusvahelises meedias on aga juba pikemalt spekuleeritud, et rootslane on suvel klubist lahkumas.

"Ibrahimovic on tšempion ning meeskond arenes tema tulekuga korralikult, kuid hooaja lõpus peame maha istuma ja olukorra läbi rääkima, seal hulgas ka tema enda soovid," kirjeldas praegust seisu klubi spordidirektor Ricky Massara. "Ta tahtis Milani keerulisel ajal aidata. Ma ei pea ütlemagi, et iga meeskond muutub Ibrahimoviciga paremaks."

Tüli tegevjuhiga

The Daily Mail kirjutas juba märtsis, et Ibrahimovic on pahane klubi juhtide peale, sest nad otsustasid vallandada jalgpallidirektori Zvonimir Bobani. Väidetavalt sai talle saatuslikuks hiljutine intervjuu, kus ta kritiseeris nii klubi omava korporatsiooni Elliott Management poliitikat meeskonna juhtimisel kui ka klubi tegevjuhi Ivan Gazidise tegevust. Just Bobanil oli suur roll Ibrahimovici tagasitoomisel Milanosse.

Juuni keskpaigas teatas Itaalia meedia, et Ibrahimovicil oli äge sõnavahetus tegevjuhi Gazidisega. Üheks põhjuseks oli asjaolu, et Gazidis polnud juba ammu Milani treeninguid külastanud ja huvi tundnud, kuidas palluritel läheb.

Väidetavalt jõudis Gazidis kaks nädalat tagasi üle pika aja treeningkeskusesse. Ibrahimovic läks kohe lõunaaafriklase juurde ja valas ta tiimikaaslaste silme all mitme minuti jooksul roppustega üle. Muuhulgas ei meeldinud Ibrahimovicile, kuidas Gazidis lahendas koroonakriisist tingitud palkade vähendamise.

Ibrahimovicil on tänavu Milani särgis kümne kohtumisega kirjas neli väravat ning üks resultatiivne sööt.