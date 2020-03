Miks Valgevenes pandeemia ajal jalgpallihooaeg jätkub? "Mitte kedagi ei huvita siin koroona, see on uskumatu"

Valgevene jalgpallilegend, endine Londoni Arsenali ja FC Barcelona mängumees Aleksandr Hleb sõnas, et väga raske on mõista president Aljaksandr Lukašenka suhtumist. "Koroonaviirus on peatanud Meistrite Liiga ja Euroopa Liiga. See on väga hea, sest levikule tuleb proovida lõpp teha. UEFA (Euroopa jalgpalliliit - toim) on käitunud õigesti."

"Valgevenes aga tundub, et mitte kedagi ei huvita koroona, see on uskumatu," jätkas Hleb. "Võib-olla nädala või kahe pärast ka meil jalgpall peatub. Võib-olla meie president tahab näha, mis viirusest saab. Kõik teavad, mis on toimumas Hispaanias ja Itaalias, aga Valgevenes... Presidendi administratsioon ei usu, et olukord on nii tõsine, kui meedias väidetakse."