Miks sai Gareth Bale'ist paaria ning mis saab temast edasi? Meeletud rahasummad koidavad igal juhul

Bale'i tuleviku ümber on vahtu löödud juba pikalt. Iga aastaga räägitakse aina enam, et tema mängud Realis on mängitud. Eelmisel nädalal lahvatas järjekordne uudispomm, kui Madridi klubi peatreener Zinedine Zidane märkis avalikult, et nad soovivad Walesi koondise mängumehe lahkumist. Seejuures pidavat võimalikult kiire töökohavahetus olema Bale'i enda huvides.

Bale suured saavutused ja ebaõnnestumised

Suurbritannia meedias imestati seejärel, miks Bale'ist ei ole saanud Realis tõelist legendi. Saavutusi mehel ju on. Lisaks eelpool mainitud tiitlitele on ta aidanud võistkonnal võita ka Hispaania meistritiitli ja karika. Kuue hooajaga on ääreründaja pidanud klubi eest 231 kohtumist ning löönud 102 väravat. Saareriigis võrreldakse Bale'i ikka David Beckhamiga. Viimane ei võitnud Realiga suurt midagi (kontosse jäi Hispaania meistritiitel ning Superkarikas) ja väravaid ei olnud ülemäära palju, kuid Beckham saadeti Madridist ära ikkagi positiivsete sõnumitega.