Messi vigastuspaus venib oodatust pikemaks, hooaja algus lükkub edasi

Messi vigastas sääremarjalihast augusti alguses hooaja avatreeningul ning pole sellest ajast saadik meeskonda üheski kohtumises aidata saanud. Barcelona peatreener Ernesto Valverde lootis, et 32-aastane Messi on pärast koondiseakent meeskonna juures tagasi, kuid viimaste teadete kohaselt pole argentiinlane jätkuvalt isegi esindustiimiga koos trenni saanud teha.

Seega jääb argentiinlane suure tõenäosusega eemale pühapäevasest Hispaania kõrgliiga kohtumisest Valencia vastu. Portaali Goal.com andmetel ei saa ründetäht klubi aidata ka 17. septembril toimuval Meistrite Liiga uue hooaja avakohtumises Dortmundi Borussia vastu.

Valencia vastu võib aga väljakule naasta Luis Suarez, kes sai vigastada hooaja avamängus Athletic Bilbao vastu. Sarnaselt Messile on uruguailane hädas sääremarjavigastusega. Barcelona ründeliinist on veel üks põhimängija puudu. Lisaks Suarezele vigastas mängus Bilbao vastu ennast ka Ousmane Dembele, kes on ravimas põlvekõõluse rebendit.

Barcelona jaoks on tänavune hooaeg alanud keeruliselt. Hispaania kõrgliigas on kolme vooruga kirjas üks võit, üks viik ja üks kaotus.