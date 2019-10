Messi tunnistas, et paljud Barcelona jalgpallurid ei soovinud Neymari tagasitulekut: neist võib aru saada

Neymar lahkus Barcelonast 2017. aasta suvel, kui PSG maksis tema ülemineku eest maailmarekordilised 222 miljonit eurot. Sel suvel soovis brasiillane väga Kataloonia tippklubisse naasta, kuid tehingust ei saanud asja.

"Neymaril oleks keeruline meie juurde naasta. Paljud meeskonnakaaslased ei soovinud tema tagasitulekut, ehkki sportlikus mõttes oleks see meile kasu toonud. Nendest võib aga aru saada," tunnistas Messi Radio Metro saates.

Argentiinlane lisas, et tal endal on Neymariga endiselt suurepärased suhted ning neil on ka ühine jututuba, millest võtab osa ka Barcelona teine ründaja, uruguailane Luis Suarez. See ründekolmik lõi 2016/17 hooajal Barcelona särgis kokku lausa 111 väravat (neist 54 Messi).

Viimastel andmetel on PSG pakkunud Neymarile uut lepingut ja tahab brasiillase kindlasti tiimi edasi jätta.