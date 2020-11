Messi tiimikaaslane suurde üleminekusse ei usu: ta jääb veel pikaks ajaks Barcelonasse

Teatavasti soovis 33-aastane argentiinlane kahe hooaja vahel Barcelonast lahkuda. Klubi eesotsas presidendi Josep Maria Bartomeuga (astus oktoobri lõpus ametist tagasi - toim) ei soovinud lasta Messil minna ning mängijale anti valida, et kas ta jääb klubisse või proovib õnne kohtus. Argentiinlane otsustas esimese variandi kasuks.

Messi praegune leping kehtib järgmise aasta suveni, kuid juba talvel võib ta uute klubidega läbirääkimistesse asuda. Peamiselt seostatakse Messit Inglismaa hiiu Manchester Cityga.

Tänavu suvel Barcelonaga liitunud 20-aastane Fransisco Trincao aga ei usu, et kuulus meeskonnakaaslane klubi vahetab. "Näen, kuidas Messi on riietusruumis väga rahulik ning ta tahab alati treeningutel osaleda. Usun, et ta jääb veel klubisse pikaks ajaks."

Portugallane tunnistas aga, et kui suvel üleminekusaaga alguse sai, soovis ta, et Messi liituks Juventusega. "Jalgpallifännina soovisin, et ta oleks läinud Juventusessem et oleksime saanud teda koos Cristiano Ronaldoga mängimas näha," lisas ta. "Minu jaoks on aga Messi praegu siiski seal, kus ta olema peab."