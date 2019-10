Messi tahtis aastaid tagasi Barcelonast lahkuda: mitme klubi uks oli minu jaoks avatud

Messi mõisteti 2016. aasta juulis koos oma isa Jorgega süüdi maksupettustes, millega jäeti Hispaania riigile tasumata 4,1 miljoni euro suuruses tulumaksu. Kaks aastat kohtu vahet käinud Messil tuli Hispaania riigile tasuda 250 000 euro suurune trahv, tema isa pidi kukrut kergendama 180 000 euro võrra. Mõistagi tuli neil riigile tasuda ka maksmata jäänud maksud.

Nüüd tunnistas 32-aastane Messi Hispaania raadiojaamale RAC1 antud usutluses, et kohtuprotsessi ajal mõtles ta Hispaaniast lahkumisele. "Oli hetki, kui ma olin mitmetel põhjustel väga väsinud. Oli aegu, mil ma mõtlesin lahkumisele. Mitte, et ma tahtnuks Barcelonast lahkuda, vaid seetõttu, et tahtsin Hispaaniast lahkuda."

"Tundsin, et mind on halvasti koheldud ja ma ei tahtnud enam siin olla. Minu jaoks oli mitme klubi uks avatud. See oli minu ja mu pere jaoks väga raske aeg, sest inimesed ei teadnud, mida ma läbi elasin. Hea, et minu lapsed olid siis väiksed ega teadnud sellest midagi," lisas Messi. Argentiinlane kinnitas ühtlasi, et on hetkel Barcelonas väga õnnelik ja tahab seal oma karjääri lõpetada.

Terve senise mängijakarjääri Barcelonas veetnud Messi on löönud Hispaania meistriliigas 455 mänguga kokku 420 väravat. Kõigi sarjade peale kokku on tema arvel 692 kohtumisega 604 väravat.