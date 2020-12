Messi rääkis avameelselt suvisest üleminekusaagast ja raputas endale tuhka pähe

Messi oli augustis Barcelonale teada andnud, et soovib kasutada lepingust tulenevat õigust vabaagendina lahkumiseks, kuid Kataloonia suurklubi keeldus, vihjates kontrahtis fikseeritud 700 miljoni euro suurusele väljaostuklauslile.



"Vedasin kõiki hooaja alguses natuke alt," sõnas 33-aastane Messi Hispaania telekanalile La Sexta. "Tõde on hetkel see, et ma tunnen ennast hästi, aga suvel oli mul väga halb periood."



Messi kordas laupäeval legendaarse brasiillase Pele rekordit, kui jõudis ühe klubi eest 643 väravani. Rekordi kordamine sündis 2:2 viigimängus Valenciaga, kus Messi lõi ühe värava. Argentiinlase arvel on tänavu 17 liigamänguga kokku üheksa tabamust.



"Ma tunnen ennast tõesti hästi ja olen valmis võitlema igas võistlussarjas, kus me oleme konkurentsis. Tean, et klubi on institutsioonilises mõttes raskes seisus (eelmine president astus tagasi, valimised on jaanuaris - toim.) ning väljakul ja ka selle kõrval on Barcelonal keerulised ajad, kuid ma olen väga põnevil," lisas Messi optimistlikult.



Barcelona kärpis eelmisel kuul oma jalgpallurite palku ning see aitab meeskonnal säästa 122 miljonit eurot.

33-aastane Messi võib Barcelonast tasuta lahkuda järgmisel suvel. Teiste klubidega võib ta lepinguid sõlmima hakata alates 1. jaanuarist 2021.