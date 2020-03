Messi nõustus suure palgakärpega ja kritiseeris Barcelona klubijuhte

Eelmisel nädalal ringlesid Hispaania meedias jutud, et Messi ei olnud palgakärpega nõus, aga argentiinlane teatas Instagramis, et nii see pole.

"Tahan selgeks teha, et meie soov on alati olnud palgakärpega kaasa tulla. Saame aru, et oleme erakordses olukorras ja oleme mängijatena olnud alati esimesed, kes on klubi aidanud, kui seda on vaja olnud. Oleme seda vahel seda teinud isegi enda algatusel," kirjutas Messi.

"Meid ei üllata, et klubi tahtis meid mikroskoobi alla panna ja survestada meid tegema midagi, mida oleksime nagunii teinud. Kokkulepe on viimastel päevadel takerdunud, sest tahtsime leida parimat viisi, kuidas aidata klubi ja selle töötajaid. Nüüd on meie kord teatada, et oleme nõus vähendama oma palkasid 70 protsendi võrra, kuni (koroonaviiruse) kriis kestab. Teeme seda eesmärgiga, et klubi töötajad jätkaksid kogu ulatuses palga saamist," lisas ta.

