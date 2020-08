Messi, Neymar ja Ronaldo samasse meeskonda? "Katari majanduslikus võimekuses ei saa kahelda."

Möödunud suvi oli Neymari jaoks Prantsusmaal hoopis keerulisem. Mängija tunnistas isegi, et soovib lahkuda ning peamiselt seostati teda endise koduklubiga Barcelonaga. Suur üleminek kukkus aga läbi ning brasiillane jätkas karjääri PSG-s, kus teda hooaja alguses isegi oma fännide poolt kohati välja vilistati. 12 kuud hiljem on jalgpallur aga aidanud koduklubi esmakordselt Meistrite Liiga finaali, kus pühapäevases vastasseisus ootab Neymari ja Co'd ees Müncheni Bayern.

"Oli aeg, kus Neymar oli vigastuste pärast kurb," vahendas Goal.com mängumehe abilise Ribeiro sõnu. "Ta oli avatud lahkumisele, valikus oli nii Barcelonasse naasmine kui ka Madridi Realiga liitumine. Nüüd on näha temas aga rõõmu."

Nüüdseks tundub vastupidine olevat olukord just Barcelonas. Hispaania meedias kirjutatakse üha kindlamalt, et klubi talisman Lionel Messi soovib võistkonnast lahkuda. Väidetavalt oli viimaseks piisaks karikas 2:8 häving Bayernile. Üheks tema võimalikuks kosilaseks peetakse just PSG-d, mis on üks väheseid klubisid maailmas, millel on võimekus argentiinlast palgata.

"Neymar on õnnelik ja usun, et ta jätkab PSG-s veel vähemalt kaks aastat. Tänasel päeval on kahtlemata Messil lihtsam PSG-sse minna kui Neymaril Barcelonasse naasta. Messi ja Cristiano Ronaldo. Ma räägin tõsiselt, Katari majanduslikus võimekuses ei saa kahelda," arutles Ribeiro, viidates PSG rikkatele omanikele Kataris.

Sarnaselt Messile on ka Ronaldot seostatud klubi vahetusega. Prantslaste väljaanne France Football teatas juba augusti alguses, et Ronaldo kaalus hooaja keskel Torino Juventusest lahkumist. Väidetavalt oli portugallase esimeseks eelistuseks just PSG. Nimelt soovis portugallane mängida koos kahe vutitähe Neymari ja Kylian Mbappega. France Footballi teatel oli Ronaldo üleminek juba "vägagi tõenäoline", kuid siis tuli vahele koroonaviiruse pandeemia, mis kogu jalgpallimaailma pea peale pööras.