Messi isa andis poja üleminekusaaga kohta esimese kommentaari: tal on keeruline Barcelonasse jääda

Jorge Messi saabus kolmapäeva hommikul eralennukiga Barcelonasse, et alustada Kataloonia suurklubi presidendi Josep Maria Bartomeuga läbirääkimisi.

Kui Hispaania ajakirjanikud uurisid Jorge Messilt, kas 33-aastane Messi lahkub sel suvel Barcelonast, vastas ta: "Ei tea, ma ei tea midagi."

Küsimusele, kas Messil oleks raske Barcelonasse edasi jääda, kõlas vastuseks: "Jah."

Kuidas ta oma poja tulevikku Barcelonas ette kujutab? Selle peale kostis Jorge: "Keeruline, keeruline."

Ka võimalikust Manchester Cityga liitumisest ei tahtnud Messi isa kõnelda, öeldes vaid: "Ma ei tea, hetkel pole veel midagi."

Messi on andnud oma juristide kaudu FC Barcelonale teada, et soovib sel suvel klubist vabaagendina lahkuda. Kataloonia gigant ei taha aga sellest midagi kuulda, sest Messi lepingus fikseeritud tasuta lahkumise klausel aegus 10. juunil 2020. Ametliku seisukoha on võtnud ka Hispaania meistriliiga La Liga, mis teatas, et Messi 700 miljoni eurone väljaostuklausel on jätkuvalt kehtiv ning vabaagendina argentiinlane sel suvel klubi vahetada ei saa.

Kui eilne ESPN-i uudis vastab tõele, siis on Barcelona valmis Messi vabaks laskma, kuid seda ainult väga karmidel tingimustel. Nimelt on Kataloonia gigant nõus käimasoleva üleminekuakna jooksul Messil tasuta minna laskma, kui ta loobub oma järgmise hooaja palgast ning ei liitu enne 2021. aasta suve ühegi teise klubiga.