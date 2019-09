Messi avameelses intervjuus: Neymar tahtis Barcelonasse naasta, mul puudub info klubi pingutuste kohta

„Kas sa arvad, et Barcelona tegi enda poolt kõik võimaliku Neymari naasmiseks? Ma ei tea seda. Ma tõesti ei tea, kas kõik sai tehtud. Mul ei olnud läbirääkimiste kohta väga palju infot,“ tunnistas Messi.

„Ma ei tea, mida juhatus tegi või lubas. Tean ainult enda eravestlust Neymariga. Ta rääkis sündmuste käigust ning lisas, et soovib kangesti Barcelonasse naasta,“ avaldas Messi.

„Mulle oleks Neymari taasliitumine väga meeldinud. Saan aru, et osad inimesed olid selle ülemineku vastu. See on ka normaalne, kui võtta arvesse, mis juhtus ja kuidas ta klubist lahkus,“ lisas argentiinlane.

Neymar liikus Barcelonast PSG-sse 2017. aasta suvel. Pariisi suurklubi maksis ründaja eest maailmarekordilised 222 miljonit eurot. Hiljem hakkasid Neymar ja Barcelona kulutama kohtuuksi, et paika panna kohtustused seoses brasiillasele lubatud lojaalsusboonustega.