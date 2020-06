Meistrite liiga kaheksandikfinalist vallandas peatreeneri

Pühapäeval Villarrealile 0:2 alla jäänud Valencia on suutnud viimasest 13 mängust võita vaid kaks ning on langenud koduliigas 8. kohale. Kui enne koroonakriisi kaotati Meistrite liiga kaheksandikfinaalis kindlalt Atalantale (kahe matši kokkuvõttes 4:8), siis pärast mängupausi on klubi saanud viiest kohtumisest kokku vaid neli punkti.

Celades palgati Valencia peatreeneriks mullu septembris pärast Marcelino García Torali vallandamist. Alates 2012. aasta suvest, kui ametist lahkus Unai Emery, on Valencial vahetunud juba 12 peatreenerit.

Celadesilt võtab ajutiselt ameti üle tema abitreener Salvador González Marco, kes on varem Valencias ajutise peatreeneri rolli täitnud juba viiel korral.