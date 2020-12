Meedia: Zinedine Zidane soovib tuua Madridi Reali Ungari tulevikutähe

Poolkaitsja Szoboszlai on Austria kõrgliigaklubis Salzburgis korralikult särama löönud. Ta on koduklubi eest saanud kõikide sarjade peale kirja 17 mängu, mille jooksul on ta löönud kaheksa väravat ning jaganud üheksa resultatiivset söötu. Ungarlane oli heas hoos juba mullu, saades kirja 12 tabamust ja 18 söötu.

Nüüd ongi Szoboszlai sattunud mitmete Euroopa tippklubide huviorbiiti. Bildi andmetel tunneb mängumehe vastu suurt huvi Reali peatreener Zidane, kes on väidetavalt Szoboszlaiga juba ühenduses olnud võimaliku ülemineku osas. Zidane loodab mehe tuua meeskonda juba jaanuarikuise üleminekuakna jooksul.

Saksamaa meedia teatel tunnevad Szoboszlai vastu huvi ka Londoni Arsenal, FC Liverpool ja Müncheni Bayern, kuid parimad võimalused olevat hetkel Realil. Hispaania suurkluis nähakse temas asendust Iscole, kes pole viimastel aastatel enam Zidane'i põhitegijate sekka kuulunud.